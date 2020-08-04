Более 400 человек эвакуировали из-за пожара на заводе «ГАЗа»

На Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде произошёл пожар в кузовном корпусе. В результате происшествия были эвакуированы более 400 человек.
В кузовном корпусе ОАО «ГАЗ» начался пожар. 430 сотрудников предприятия эвакуированы с производства, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Также он добавил, что в одноэтажном здании было сильное задымление. Однако на данный момент пожар потушен. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. На месте работают сотрудники МЧС. Устанавливаются причины.
NEWS.ru ранее писал, что более 80 жильцов эвакуировали из дома в Москве после возгорания газопровода. На данный момент обстоятельства происшествия уточняются.