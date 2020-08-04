Более 400 человек эвакуировали из-за пожара на заводе «ГАЗа»

https://static.news.ru/photo/1c4d51c8-d650-11ea-a202-fa163e074e61_660.jpg Фото: 52.mchs.gov.ru

На Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде произошёл пожар в кузовном корпусе. В результате происшествия были эвакуированы более 400 человек.

В кузовном корпусе ОАО «ГАЗ» начался пожар. 430 сотрудников предприятия эвакуированы с производства, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Также он добавил, что в одноэтажном здании было сильное задымление. Однако на данный момент пожар потушен. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. На месте работают сотрудники МЧС. Устанавливаются причины.

NEWS.ru ранее писал, что более 80 жильцов эвакуировали из дома в Москве после возгорания газопровода. На данный момент обстоятельства происшествия уточняются.