Более 30 прилетов со стороны ВСУ зафиксировано в Курской области

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о 33-х прилетах по региону со стороны Вооруженных сил Украины. В своем Telegram-канале он написал, что в поселке Теткино Глушковского района было замечено 25 прилетов.

Обстрелян со стороны Украины Глушковский район. В поселке Теткино насчитали 25 прилетов. В результате повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества, — написал Старовойт.

Также восемь прилетов пришлось по поселку Краснооктябрьский. В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Утром 21 июля Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ выпустили 152-мм снаряды по заводу «Мелькомбинат» в поселке Теткино. По данным канала, один из снарядов попал в склад предприятия, в результате чего была повреждена крыша, и возник пожар. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Также 20 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки Вооруженные силы Украины выпустили по региону 82 боеприпаса. По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал, однако в некоторых районах Белгородской области наблюдались перебои с электроэнергией. Кроме того, Гладков сообщил об одном сбитом беспилотнике ВСУ.