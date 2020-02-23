https://static.news.ru/photo/e8752cc2-5643-11ea-bf0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: kprf.ru

По данным столичного главка полиции, в согласованном с московскими властями шествии оппозиции приняли участие более двух тысяч человек. «Белый счётчик» насчитал порядка 2,7 тыс. человек.

Как передаёт «Интерфакс», охрану правопорядка и безопасность граждан на шествии обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Как писал NEWS.ru, шествие КПРФ, «Левого фронта» и других левопатриотических сил было формально приурочено ко Дню армии, однако вместе с тем оппозиционеры выступали за проведение полноценного референдума по Конституции, за социализм и за смену курса развития России. По словам координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, изменения в Конституцию должны быть проведены в виде конституционной реформы, а не быть «политтехнологической экспертной операцией».