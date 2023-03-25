Baza: следователя из Подмосковья заподозрили в расчленении друга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье следователя МВД подозревают в убийстве и расчленении друга, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительной версии, мотивом преступления стало то, что товарищ слишком долго не отдавал долг.

Убийство произошло в начале марта в Подольске. По предварительной информации, 10 марта сотрудники полиции обнаружили человеческую ногу в мусорном баке. Конечность отправили на ДНК-экспертизу и возбудили дело.

Спустя две недели, 25 марта, вместе с ОМОН и Росгвардией удалось задержать подозреваемого — местного следователя-стажера МВД. На допросе мужчина рассказал, что убил друга во время посиделок, потому что тот не отдавал ему 150 тысяч рублей, которые ранее взял в долг и обещал вернуть, сообщил Telegram-канал «112». После расправы над товарищем следователь принес бензопилу и расчленил тело, после чего выкинул останки по отдельности.