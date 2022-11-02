Мужчина с ножом напал на людей в одной из школ Рыбинска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина напал на сотрудниц школы в Рыбинске Ярославской области прямо во время рабочего дня, сообщили NEWS.ru в УМВД России по Ярославской области. В результате одна из них была убита, а другая получила ранение. Полиция задержала подозреваемого. По данным Telegram-канала «112», его зовут Владимир Каюров.

Установлено, что в ходе конфликта со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы (Еленой Комазовой. — NEWS.ru) он причинил ей ножевое ранение, в результате чего она скончалась. Также злоумышленник причинил ранение другой работнице школы, находившейся рядом (замдиректору Елене Кустовой. — NEWS.ru). После чего мужчина причинил ножевое ранение себе, в настоящее передан медикам, госпитализирован, — сообщил собеседник издания.

Получившая ранение замдиректора тоже госпитализирована. На месте работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал Mash сообщил о том, что нападение на Комазову произошло в школе № 43. По информации канала, Владимир пришел в школу в 11:00 с цветами. Вместе с другими сотрудниками учебного заведения они пили чай, пока дети были на отдыхе. Мужчина даже вышел с Комазовой несколько раз покурить, после чего они отправились за тортом.

По возвращении в школу Владимир устроил поножовщину: сперва он ранил замдиректора, а после убил Комазову. Mash уточняет, что мужчина также ранил самого себя. Полицию вызвал вахтер учебного заведения.

Ранее в Следственном комитете (СК) России сообщили, что подозреваемого в нападении на 81-летнюю пенсионерку задержали в Омске. 32-летний мужчина напал на женщину в подъезде дома на улице Челюскинцев. Он попытался зарезать ее и украл сумку с деньгами. Вечером этот же мужчина на Съездовской улице напал на 20-летнюю девушку — он угрожал ей ножом и забрал пакет с вещами.