«Аллигаторы» разгромили опорник ВСУ на Краснолиманском направлении МО: экипажи Ка-52 уничтожили опорник ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ и легкобронированную технику на Краснолиманском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что применялась специальная схема полета: для пуска пилот поднял нос вертолета выше горизонта, что позволило увеличить дальность ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.

Получив координаты целей, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 совершили перелет в район нанесения удара. Двигаясь на предельно малой высоте, вертолетчики вывели машины в точку начала атаки и провели пуски неуправляемых ракет С-8 по опорному пункту и скоплению легкобронированной техники украинских националистов, — уточнили в министерстве.

Ранее выяснилось, что модернизированный вертолет Ка-52М стал дальнейшим развитием Ка-52. По словам специалиста по армиям НАТО Александра Артамонова, благодаря новому вооружению вертолет способен наносить фантастические по точности и силе удары. Также машина получила усиленную «сэндвичную» броню, новейшее вооружение и средства радиолокационной борьбы.

Эксперт добавил, что вертолеты Ка-52М оснащены катапультными креслами и нередко эта особенность помогает спасти пилоту жизнь. Подобное решение не имеет аналогов, указал специалист. Вероятность выжить в случае катапультирования с таким креслом составляет 90%.