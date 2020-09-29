Аксёнов уволил главу Минздрава Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра здравоохранения региона Игоря Чемоданова.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Принято решение об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова, — говорится в сообщении.
По словам Аксёнова, вместо Чемоданова на должность главы регионального Минздрава будет назначен Александр Остапенко. Он выразил надежду, что новый министр здравоохранения «оправдает ожидания крымчан»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в августе 2020 года глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал «Крымавтодор» за ненадлежащее качество дорожных работ и поручил уволить руководителя ведомства Дмитрия Кривенко.
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