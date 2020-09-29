Аксёнов уволил главу Минздрава Крыма

https://static.news.ru/photo/81c58c5e-02f7-11eb-8cea-fa163e074e61_660.jpg Игорь Чемоданов Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку министра здравоохранения региона Игоря Чемоданова.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Принято решение об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова, — говорится в сообщении.

По словам Аксёнова, вместо Чемоданова на должность главы регионального Минздрава будет назначен Александр Остапенко. Он выразил надежду, что новый министр здравоохранения «оправдает ожидания крымчан», передаёт RNS.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в августе 2020 года глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал «Крымавтодор» за ненадлежащее качество дорожных работ и поручил уволить руководителя ведомства Дмитрия Кривенко.