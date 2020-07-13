Администрацию Кирова обыскивают по делу о злоупотреблении полномочиями

https://static.news.ru/photo/8823ce4c-c500-11ea-9482-fa163e074e61_660.jpg Фото: kirov.sledcom.ru

Следственные органы совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Кировской области проводят обыски в администрации Кирова после возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

По данным пресс-службы регионального СК, в 2018 чиновники в интересах одного из застройщиков предоставили разрешение на ввод объекта в Нововятском районе на улице Советская, дом 58 «б», который не был достроен. В феврале прошлого года административная техническая инспекция проверила этот участок и обнаружила незавершенный объект, который не был подключен к инженерным коммуникациям, что указывает на отсутствие выполнения работ в полном объёме в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией.

В ведомстве уточнили , что проводящие обыски следователи изымают документацию, которая имеет отношение к данному делу.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. 10 июля у него прошли обыски. Мера пресечения чиновнику ещё не избрана. Известно, что со своей должности Григорян уволился по собственному желанию 20 января 2020 года.