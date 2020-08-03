8 тысяч крымчан не могут зарегистрировать украинские лизинговые автомобили

https://static.news.ru/photo/681476ec-d56d-11ea-a449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daily Life In Kiev Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крымские автомобилисты столкнулись с проблемой регистрации автомобилей, которые они взяли в лизинг при украинской власти. Об этом рассказала юрист, координатор правозащитного комитета «Дело чести», эксперт по интеграционным процессам Крыма Виктория Жуковская.

Жители Крыма и Севастополя заключили до марта 2014 года договоры на услуги финансового лизинга с фирмами, учреждёнными украинскими банками. Среди этих компаний «Приват-лизинг», «Порше лизинг Украина». После того как полуостров вновь стал российской территорией, с него ушли украинские банки. Восемь тысяч жителей Крыма теперь не могут погасить перед ними долги, чтобы автомобили перешли в их собственность.

Жуковская рассказала изданию «Ридус», что проблемы также возникли из-за различия украинских и российских правовых норм. В украинских законах прописано, что факсимиле документов приравниваются к оригиналам. Российские ведомства требуют оригиналы документов с мокрыми печатями. Также в российском законодательстве действует запрет на возможность взять автомобиль в лизинг физическим лицам.

Правительство РФ разработало механизм упрощённой регистрации автомобилей для жителей Крыма и Севастополя после обращения жителей полуострова к президенту РФ Владимиру Путину на одной из прямых линий. В постановлении № 399 сказано, что жители республики могут получить временные регистрационные документы сроком на пять лет без выдачи ПТС при отсутствии документального подтверждения права собственности.

Механизм должен был помочь гражданам при оформлении права собственности автомобилей через суд согласно положениям статьи 234 Гражданского кодекса. Она гласит, что если «добросовестно, открыто и непрерывно» владеть машиной или другим движимым имуществом в течение пяти лет, то затем можно претендовать на него.

Когда жители Крыма и Севастополя стали обращаться в суды, оказалось, что их права на автомобили не спешат признавать. При этом срок временной регистрации автомобилей подходит к концу.

С апреля у многих людей начал истекать срок. У них было время где-то полгода на оформление регистрации, и у каждого из них в течение полугода истекает срок, — рассказала Жуковская.

По её оценкам, проблемы с лизинговыми автомобилями испытывают восемь тысяч жителей Крыма и около трёх или четырёх тысяч в Севастополе. Люди не могут растаможить автомобили, большинство из которых не новые. Таможенная пошлина вдвое превышает стоимость машин.

Жуковская отмечает, что суды не замечают постановление правительства, ориентируясь на практику российских судов, где нет решения по лизинговым автомобилям.

Те автомобилисты, которым было отказано, подают другие иски, получив письма из ГИБДД. Жуковская напомнила, что по закону сотрудники ГИБДД должны отправлять такие лизинговые автомобили на штрафстоянки. Юрист подчеркнула, что такие случаи ей неизвестны, поскольку в республиканском управлении ГИБДД в Крыму с пониманием относятся к проблемам крымских автомобилистов. На стороне крымских автолюбителей формально федеральная власть.

Один из наших активистов и координаторов Денис, одним из первых зарегистрировавший автомобиль, задавал Путину вопрос, что нам делать с лизинговыми автомобилями. Президент сказал: «Катайтесь на здоровье», — отметила Жуковская.

По её словам, в реальности в судах очень сложно добиться регистрации лизинговых автомобилей, а из администрации президента приходят стандартные отписки.

Юрист считает, что необходимо провести юридический семинар среди судей полуострова по вопросу лизинговых автомобилей, которые были взяты на Украине.

NEWS.ru писал, что порядок медосмотра автовладельцев изменится в России. Водителей избавят от необходимости получать некоторые справки.