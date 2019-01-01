Самолёт из Сочи прервал полёт из-за дебоша в бизнес-классе

https://news.ru/storage/news/0362d56cb0c27d612e43c864349fdc69/f0d48cd9-7d3e-43d8-9db7-6ef07fdc5aa9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Самолёт, который направлялся из Сочи в Москву, прервал полет и экстренно приземлился в Воронеже. Причиной инцидента стал дебош на борту.

«Один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться. А после отказа налить ещё устроил дебош», — рассказал «Интерфаксу» источник в службах аэропорта Воронежа.

Попытки бортпроводников успокоить мужчину не увенчались успехом. Он ударил бортпроводницу с такой силой, что та упала на пол и получила ушибы. Тогда командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту.

У трапа авиалайнера буйного пассажира встретила полиция. После этого самолёт отправился в столицу.

Ранее News.ru рассказывал об инциденте на борту, который возмутил пользователей Интернета. Очевидцы сняли на видео, как маленький ребёнок разрисовывает салон во время полёта. При этом родители малыша не только одобряли вандализм, но и направляли его руку.