Стала известна личность хоккеиста-авиадебошира

https://news.ru/storage/news/30455ce261c2ff741e12edae32cbd0da/d737d9e3-56dc-48ea-82ac-5ef1d774432d_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Олег Сапрыкин

Дебоширом, который устроил пьяный скандал на борту самолёта, летевшего из Сочи в Москву, оказался хоккеист Олег Сапрыкин. Из-за инцидента авиалайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Воронеже.

37-летний Сапрыкин уже завершил профессиональную карьеру. Он играл за ЦСКА, СКА и два клуба НХЛ. В составе сборной России хоккеист в 2009 году стал чемпионом мира.

Спортсмена уже отпустили из отдела полиции, куда он был доставлен после приземления. Он отправился домой вместе с супругой, сообщает ФАН.

Ранее News.ru сообщал, что хоккеист, летевший в бизнес-классе, злоупотребил алкоголем, подрался с пассажиром, сидевшим по соседству, нецензурно выражался в адрес других пассажиров и бортпроводников, а также ударил стюардессу, которая отказалась налить ему ещё спиртное. Попытки бортпроводников успокоить мужчину не увенчались успехом, и тогда командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту.

В отношении Олега Сапрыкина возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.