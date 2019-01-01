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Стала известна личность хоккеиста-авиадебошира

Олег Сапрыкин Dmitry Golubovich/Global Look Press

Олег Сапрыкин

происшествия [ версия для печати ]

Дебоширом, который устроил пьяный скандал на борту самолёта, летевшего из Сочи в Москву, оказался хоккеист Олег Сапрыкин. Из-за инцидента авиалайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Воронеже.

37-летний Сапрыкин уже завершил профессиональную карьеру. Он играл за ЦСКА, СКА и два клуба НХЛ. В составе сборной России хоккеист в 2009 году стал чемпионом мира.

Спортсмена уже отпустили из отдела полиции, куда он был доставлен после приземления. Он отправился домой вместе с супругой, сообщает ФАН.

Ранее News.ru сообщал, что хоккеист, летевший в бизнес-классе, злоупотребил алкоголем, подрался с пассажиром, сидевшим по соседству, нецензурно выражался в адрес других пассажиров и бортпроводников, а также ударил стюардессу, которая отказалась налить ему ещё спиртное. Попытки бортпроводников успокоить мужчину не увенчались успехом, и тогда командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту.

В отношении Олега Сапрыкина возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.


#москва #СОЧИ #авиабезопасность #воронеж #авиадебоширы #хоккеисты
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