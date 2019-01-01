Изменившим маршрут авиалайнера смутьяном оказался хоккеист

Авиадебоширом, который устроил потасовку в бизнес-классе самолёта, летевшего из Сочи в Москву, оказался именитый представитель отечественного хоккея. Его личность пока остаётся под грифом «секретно».
«Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом», — сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта Воронежа.
Ранее, как сообщал News.ru, авиалайнер совершил экстренную посадку, не достигнув пункта назначения из-за того, что мужчина, злоупотребив алкоголем, ударил бортпроводницу, которая отказала ему в очередной порции виски. Кроме этого, как выяснилось, спортсмен успел подраться с пассажиром, который сидел по-соседству.