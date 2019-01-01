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Изменившим маршрут авиалайнера смутьяном оказался хоккеист

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Авиадебоширом, который устроил потасовку в бизнес-классе самолёта, летевшего из Сочи в Москву, оказался именитый представитель отечественного хоккея. Его личность пока остаётся под грифом «секретно».

«Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом», — сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта Воронежа.

Ранее, как сообщал News.ru, авиалайнер совершил экстренную посадку, не достигнув пункта назначения из-за того, что мужчина, злоупотребив алкоголем, ударил бортпроводницу, которая отказала ему в очередной порции виски. Кроме этого, как выяснилось, спортсмен успел подраться с пассажиром, который сидел по-соседству.


#москва #СОЧИ #авиабезопасность #воронеж #авиадебоширы #хоккеисты
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