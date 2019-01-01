Изменившим маршрут авиалайнера смутьяном оказался хоккеист

https://news.ru/storage/news/2703aec66baf4e9dce562e9261c6e389/fd16e724-3d8b-485a-8108-99ddb9c3c81f_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Авиадебоширом, который устроил потасовку в бизнес-классе самолёта, летевшего из Сочи в Москву, оказался именитый представитель отечественного хоккея. Его личность пока остаётся под грифом «секретно».

«Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом», — сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта Воронежа.

Ранее, как сообщал News.ru, авиалайнер совершил экстренную посадку, не достигнув пункта назначения из-за того, что мужчина, злоупотребив алкоголем, ударил бортпроводницу, которая отказала ему в очередной порции виски. Кроме этого, как выяснилось, спортсмен успел подраться с пассажиром, который сидел по-соседству.