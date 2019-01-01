Хоккеиста-авиадебошира признали мелким хулиганом

https://news.ru/storage/news/2557257b273ccf426ccde9c8e28db59a/d6db7c65-6c07-469c-9b7e-1d30debe9f51_850.jpg Александр Авилов/АГН "Москва"

Административное дело за мелкое хулиганство возбуждено в отношении хоккеиста, который устроил пьяный дебош в самолёте, направлявшемся из Сочи в Москву. В правоохранительных органах не стали уточнять имя правонарушителя.

Там отметили, что 37-летний гражданин является «известным» спортсменом и что после инцидента он был доставлен в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников», — заявила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее, как сообщал News.ru, авиалайнер совершил экстренную посадку в Воронеже из-за того, что мужчина, злоупотребив алкоголем, ударил бортпроводницу, которая отказала ему в очередной порции виски. Кроме этого, спортсмен успел подраться с пассажиром, который сидел по-соседству.

ОБНОВЛЕНИЕ: Стала известна личность хоккеиста-авиадебошира