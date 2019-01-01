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Хоккеиста-авиадебошира признали мелким хулиганом

Александр Авилов/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Административное дело за мелкое хулиганство возбуждено в отношении хоккеиста, который устроил пьяный дебош в самолёте, направлявшемся из Сочи в Москву. В правоохранительных органах не стали уточнять имя правонарушителя.

Там отметили, что 37-летний гражданин является «известным» спортсменом и что после инцидента он был доставлен в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников», — заявила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее, как сообщал News.ru, авиалайнер совершил экстренную посадку в Воронеже из-за того, что мужчина, злоупотребив алкоголем, ударил бортпроводницу, которая отказала ему в очередной порции виски. Кроме этого, спортсмен успел подраться с пассажиром, который сидел по-соседству.

ОБНОВЛЕНИЕ: Стала известна личность хоккеиста-авиадебошира


#москва #СОЧИ #авиабезопасность #воронеж #авиадебоширы
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