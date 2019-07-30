За последний месяц по Москве прокатилась волна громких убийств. О последнем стало известно в 27 июля субботу. News.ru разбирался, почему и из-за чего в столице всё чаще убивают.

27 июля в съёмной квартире нашли труп девушки. Убитая оказалась известным блогером. В совершении преступления подозревают её бывшего ухажёра. Какой-то период времени 32-летний бизнесмен (экс-ухажёр — News.ru) возил её на отдых, но позже у популярной блогерши появился новый 52-летний поклонник. Сыщики предполагают, что бывший партнёр мог убить экс-пассию на почве ревности.

Неделей раньше в Раменском районе Подмосковья мужчина зарезал 25-летнюю девушку на детской площадке. Злоумышленник н анёс ей около двадцати ножевых ударов, после чего скрылся. Его задержали тем же вечером. На допросе мужчина признался, что убил подругу на почве ревности.

Приступ ревности относится к психопатической реакции. Когда человек перестаёт себя контролировать, у тебя возникает дикое желание отомстить, устранить причину боли. Уничтожить объект этой боли. Анна Хныкина семейный психолог

Слова психолога подтверждает ещё одно громкое дело. В середине июля уборщица отеля Vnukovo Village в одном из номеров обнаружила тело 23-летней Альбины Мухамедзяновой. Убитая арендовала там номер с молодым человеком. Через несколько дней злоумышленника поймали. Подозреваемый в убийстве 23-летней девушки рассказал что приревновал свою подругу, увидев в её мобильном телефоне некую переписку. Мужчина подчеркнул, что задушил Мухамедзянову «по неосторожности».

Ревность — это вообще самое низменное чувство человека. На почве ревности совершаются самые тяжкие преступления — убийства, нанесение тяжких телесных. Михаил Игнатов криминалист

Игнатов уверен, что убийств не стало больше или меньше. По словам криминалиста, такие преступления были всегда: в советское время, в 90-е годы и сейчас.

Хватаются за нож, за вилку, за всё что угодно

Вторая основная причина убийств — алкоголь. Эксперты уверены, что в России отсутствует культура употребления спиртных напитков. Так, например, 12 июля в полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины, совершённом на 1-й Владимирской улице, сообщает РЕН-ТВ.

Два друга выпивали, и в какой-то момент у них произошёл конфликт. В результате ссоры один пырнул другого ножом. Последний от полученных травм скончался.

Михаил Игнатов уверен, что убийства «по-пьяни» были всегда. По словам криминалиста, это можно назвать частью Руси.

13 июля в парке московского района Солнцево подвыпившая компания повздорила со случайным прохожим. В результате ссоры злоумышленники нанесли несколько ножевых ранений мужчине 35 лет. Пострадавшему чудом удалось выжить.

Игнатов подчеркивает, что сейчас люди убивают, потому что не боятся наказания. Он отметил, что в советское время человек знал, что, за убийство его расстреляют. Эксперт возмущён тем, что сейчас за это преступление среднем дают от 7 до 9 лет. Игнатов уверен, что если бы закон был строже, и человек знал, что за это преступление он уже никогда не выйдет из тюрьмы или умрёт сам, убийств было бы меньше.