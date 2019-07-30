За последний месяц по Москве прокатилась волна громких убийств. О последнем стало известно в 27 июля субботу. News.ru разбирался, почему и из-за чего в столице всё чаще убивают.

27 июля в съёмной квартире нашли труп девушки. Убитая оказалась известным блогером. В совершении преступления подозревают её бывшего ухажёра. Какой-то период времени 32-летний бизнесмен (экс-ухажёр — News.ru) возил её на отдых, но позже у популярной блогерши появился новый 52-летний поклонник. Сыщики предполагают, что бывший партнёр мог убить экс-пассию на почве ревности.

Неделей раньше в Раменском районе Подмосковья мужчина зарезал 25-летнюю девушку на детской площадке. Злоумышленник нанёс ей около двадцати ножевых ударов, после чего скрылся. Его задержали тем же вечером. На допросе мужчина признался, что убил подругу на почве ревности.

Приступ ревности относится к психопатической реакции. Когда человек перестаёт себя контролировать, у тебя возникает дикое желание отомстить, устранить причину боли. Уничтожить объект этой боли.

Анна Хныкина

семейный психолог

Слова психолога подтверждает ещё одно громкое дело. В середине июля уборщица отеля Vnukovo Village в одном из номеров обнаружила тело 23-летней Альбины Мухамедзяновой. Убитая арендовала там номер с молодым человеком. Через несколько дней злоумышленника поймали. Подозреваемый в убийстве 23-летней девушки рассказал что приревновал свою подругу, увидев в её мобильном телефоне некую переписку. Мужчина подчеркнул, что задушил Мухамедзянову «по неосторожности».

Ревность — это вообще самое низменное чувство человека. На почве ревности совершаются самые тяжкие преступления — убийства, нанесение тяжких телесных.

Михаил Игнатов

криминалист

Игнатов уверен, что убийств не стало больше или меньше. По словам криминалиста, такие преступления были всегда: в советское время, в 90-е годы и сейчас.

Хватаются за нож, за вилку, за всё что угодно

Вторая основная причина убийств — алкоголь. Эксперты уверены, что в России отсутствует культура употребления спиртных напитков. Так, например, 12 июля в полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины, совершённом на 1-й Владимирской улице, сообщает РЕН-ТВ.

Два друга выпивали, и в какой-то момент у них произошёл конфликт. В результате ссоры один пырнул другого ножом. Последний от полученных травм скончался.

Михаил Игнатов уверен, что убийства «по-пьяни» были всегда. По словам криминалиста, это можно назвать частью Руси. 

13 июля в парке московского района Солнцево подвыпившая компания повздорила со случайным прохожим. В результате ссоры злоумышленники нанесли несколько ножевых ранений мужчине 35 лет. Пострадавшему чудом удалось выжить.

Игнатов подчеркивает, что сейчас люди убивают, потому что не боятся наказания. Он отметил, что в советское время человек знал, что, за убийство его расстреляют. Эксперт возмущён тем, что сейчас за  это преступление среднем дают от 7 до 9 лет. Игнатов уверен, что если бы закон был строже, и человек знал, что за это преступление он уже никогда не выйдет из тюрьмы или умрёт сам, убийств было бы меньше.

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