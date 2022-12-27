На Первом канале запустят проект «ПОДКАСТЫ.ЛАБ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Первом канале с 2 января стартует проект «ПОДКАСТЫ.ЛАБ». Каждый день на канале и сайте 1.tv.ru популярные ведущие и компетентные эксперты будут вещать подкасты с полуночи до пяти часов утра.

В рамках проекта будут транслировать 36-минутный подкаст Леонида Якубовича «Все хотят летать» об авиации и всем, что с ней связано. Телеведущая Лариса Гузеева в подкасте «Письма» будет читать любовные письма знаменитых людей с целью раскрыть ту нежность и душевность, которые представители предыдущих поколений в них вкладывали. Валерий Сюткин расскажет зрителям о самых поучительных историях из собственной жизни.

В рамках проекта «ПОДКАСТЫ.ЛАБ» Денис Казанский расскажет о развитии футбола и хоккея в условиях изоляции России. В подкасте «Неформат» Антон Лаврентьев, Валя Карнавал и Карина Кросс будут приглашать к себе известных музыкантов и попытаются сочетать живую музыку и живое общение. В подкасте «Секс при свете» речь пойдет на интимные темы, специальным гостем которого станет Лариса Гузеева. Ведущий Дмитрий Дибров будет вести подкаст «Антропология» с артистами, не вписывающимися в мейнстрим.

Помимо того, на Первом покажут подкаст о сериалах «Сериалити.com». Ведущий Михаил Ханов расскажет о финансовой безопасности, а критик Дмитрий Бак в каждом выпуске подкаста «Пусть не говорят, пусть читают» представит литераторов, которые расскажут о недавно выпущенных ими книгах. Также на Первом расскажут «Космические истории» — космонавт Антон Шкаплеров углубит знания слушателей в области космической тематики.

Ранее стало известно, что ведущими «Новогодней ночи» на Первом канале стали Лариса Гузеева, Максим Аверин, Валдис Пельш, Светлана Зейналова. Также там заявили, что продолжаются съемки «Новогодней ночи „Двадцать лет спустя“».