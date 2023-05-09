Ко Дню Победы в России и за рубежом высадили Сады памяти

Фото: АНО «Сад памяти»

В 78-ю годовщину Дня Победы в России и за ее пределами прошла акция «Сады памяти». В честь героев ВОВ и СВО в Херсонской, Тульской, Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области, Дагестане, а также в Ливане, Боливии, Марокко и ЛНДР высадили мемориальные деревья.

Памятные мероприятия стартовали в посёлке Лазурное Херсонской области. Празднование Дня Победы началось с панихиды по павшим воинам в Свято-Алексеевской церкви. В Тульской области акция «Сад памяти» состоялась в городе Плавске на территории Гагаринского парка, где в память о героях Великой Отечественной войны, участвовавших в оборонительных и наступательных операциях, высадили ель.

Накануне 9 Мая к высадкам акции «Сада памяти» присоединился Дагестан: моряки Каспийской флотилии высадили платаны, туи, сосны и ясеня в честь участвовавших в войнах и спецоперациях разных лет военнослужащих и боевых товарищей.

К 9 Мая ежегодная акция «Сад памяти» прошла в Санкт-Петербургском Петергофе. Сотрудники музея-заповедника высадили в память о погибших в годы Великой Отечественной войны героях 30 саженцев — дубов черешчатых, лип мелколистных, ив ломких.

«Сад памяти» сегодня провели и за рубежом: высадки деревьев состоялись в Ливане. В память о погибших на полях сражений бойцах активисты высадят саженцы пород, наиболее подходящих для местного климата. В Боливии мероприятие прошло на площади Пласа-де-лос-Эстудиантес в Санта-Крусе. В Марокко акция прошла на территории посольства России. Десятки человек пришли на акцию «Сад памяти» и в Лаосе: на территории России в Лаосской Народно-Демократической Республике (ЛНДР) в честь героев фронта и тружеников тыла также появились живые памятники.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Фонда памяти полководцев Победы, при поддержке Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства и реализуется в поддержку национального проекта «Экология», а также при поддержке Фонда президентских грантов. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.



