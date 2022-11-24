«Исцеляя себя, вы делаете мир лучше»: в прокат выходит фильм-хоррор «Омут»

Фото: Кинопрокатная компания «Наше кино»

Кадр из фильма «Омут»

1 декабря в российский прокат выходит хоррор «Омут». В центре сюжета — история о женщине, которая не может постоять за себя и решает изменить жизнь, обратившись за помощью к шаманам, древним духам и оккультным ритуалам.

Главная героиня «Омута» — Любовь, находящаяся на грани нервного срыва. Ее отношения с мужем из-за издевательств и унижений зашли в тупик. Однако она хочет вновь обрести силу и изменить ход вещей. Вместе с подругами Люба отправляется на поиски духовных практик в российскую глубинку, где шаманы проводят тайные ритуалы и обещают помочь подопечным взглянуть в глаза своим страхам.

Главную роль в фильме сыграла ведущая актриса Ленкома Алёна Митрошина («Ненастье», «Шестнадцать+»). Это её первая большая работа в кино.

Работа получилась очень личной. Любопытно, что, как и героине фильма, мне пришлось столкнуться впервые с самой собой. Вместе с Любой мы проверяли свои силы, приобретали новые качества, отпускали прошлое, учились принимать и слышать свой внутренний голос, чтобы идти дальше вперёд, не оглядываясь по сторонам. <...> Все ситуации и испытания, выпадающие на наши души, делают нас только крепче, увереннее и мощнее. Это заставляет расти и двигаться в нужном направлении, — говорит Алёна Митрошина.

В других ролях — Вячеслав Чепурченко («Легенда № 17», «Жуки», «Измены»), Вольфганг Черни («Т-34», «Красный призрак», «Скажи ей»), Екатерина Соломатина («Недетский дом», «Господа Головлевы») и Максим Ханжов («Серебряные коньки»).

Картина следует современному тренду на психологические хорроры («Реинкарнация», «Солнцестояние», «Бабадук»), исследующие рождающуюся внутри самого человека тьму. При этом бэкграундом для повествования служат традиционные для России мифы и архетипы. Богатый визуальный ряд, использующий образы и фактуру русского фольклора, создает пугающую канву для личной истории женщины, находящейся на грани помешательства. Съемки ленты проходили в Великом Новгороде, природа и достопримечательности этих мест сыграли особую роль в создании мистического настроения фильма.

Мы воссоздали в кадре пространство русской готики, где переплетаются образы с картин Васнецова, Врубеля и современных художников, звучат русские народные напевы и стихи Серебряного века. Декорации не только создают мрачный, волнующий фон, но и объединены с темой фильма — многое в нашем поведении связано с бессознательным. С идеями, корни которых уходят в воспитание, родительские установки, культурные паттерны. Их не так просто отделить от себя и распознать, пока не столкнешься с их разрушительными последствиями, — считает режиссер Денис Крючков.

Сценарист Ольга Лоянич отмечает, что в начале фильма героиня «Омута» «понятия не имеет о том, что она за человек», и вместе с Любой зрителям предстоит «пройти путь от отрицания до принятия, который очень сложно назвать безболезненным».

По мнению продюсера фильма Александра Калушкина, «Омут» — не просто хоррор, но и мистический триллер, и психологическая драма.

Мы ждем мощного отклика от зрителей, потому что в «Омуте» поднимается много актуальных, наболевших тем — от семейного насилия до навязываемых трендов на духовные практики, которые из таинства превращаются в популярное развлечение, способное быть рискованным и даже опасным, — поясняет продюсер.

Вольфганг Черни, исполнитель роли загадочного гуру Данилы, сыгравшего важнейшую роль в трансформации Любы, подтверждает: «Мистический хоррор — это только упаковка. В глубине наш фильм говорит об универсальных истинах: чтобы исцелить свои тени, нужно встретиться с ними лицом к лицу, что совершенно нормально просить о помощи, что, исцеляя себя, вы делаете мир лучше».