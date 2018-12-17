США проигрывают Арктику России

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Вашингтон отменяет учения, не желая просить Москву о помощи

Соединённые Штаты не будут участвовать в военных учениях в Арктике. Единственный тяжёлый атомный ледокол, имеющийся в распоряжении у Америки, был построен в 70-х годах прошлого века и может попросту выйти из строя. И страна, которая имеет мощности для его буксировки, — Россия, но просить о помощи Вашингтон не станет ни при каких условиях.

В настоящее время у Штатов имеется два ледокола, но лишь один из них способен работать в Арктике — Polar Star. Как заявил изданию Business Insider бывший командующий береговой охраны Америки Пол Цукунфт, нет никаких гарантий, что не будет никаких «катастрофических последствий» при использовании судна. Отправить ледокол на учения планировал Совет национальной безопасности США. Но если он сломается, обращаться за помощью придётся к Москве, что в свете нынешних отношений двух стран в Белом доме считают недопустимым. Другому ледоколу, Healy, «всего» 18 лет, но он может выполнять только научную функцию.

Отсутствие ледоколов сильно сказывается на освоении этого крайне важного региона, в котором Россия за последние годы довольно неплохо преуспела. Ранее Штаты планировали постройку нового ледокола для армии стоимостью $750 млн, но в итоге данный пункт был исключён из законопроекта об ассигнованиях в области внутренней безопасности. Из-за того, что Америка сконцентрирована на других региональных задачах и тратит на них свои бюджетные средства, ожидать расширения её сферы влияния в Арктике явно не приходится. Например, на постройку стены на границе с Мексикой будет потрачено как минимум $5 млрд.

Согласно различным экспертным оценкам, новый американский ледокол может быть построен лишь спустя пять лет.

Между тем командующий Северным флотом РФ адмирал Николай Евменов ранее предполагал, что военное присутствие НАТО в Арктике будет расти. Поэтому не исключены риски конфликтов в регионе.

По мнению замглавы Минобороны России Александра Фомина, борьба за доступ к Северному морскому пути и право добычи ресурсов обостряется в Арктике.

«На Западе основным угрозообразующим фактором остаётся антироссийская политика ведущих европейских стран и США, направленная на стратегическое сдерживание России, ослабление её экономического и военного потенциала», — заявлял Фомин.

Комментируя News.ru произошедшее, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин пояснил, что у США есть концепция, что по стратегическим направлениям своей деятельности они должны быть либо самодостаточными, либо образовывать производственные цепочки только с теми партнёрами, которые являются для них стопроцентными сателлитами.

«Это в основном партнёры по англосаксонскому блоку — Канада, Великобритания, Австралия и прочие. Они даже с Европой не хотят образовывать подобного рода производственные цепочки, в широком смысле слова — не только само производство, но и такие, когда в каком-то виде деятельности результат получается сложением коллективных усилий», — заявил Салин.

Понятно, что с Россией США сейчас не будут сотрудничать в таком стратегическом направлении, как освоение Арктики. Да и до 2014 года не стали бы сотрудничать, так как есть определённые разночтения по поводу границ Арктики и по поводу международного режима зоны судоходства, а сейчас появились опасения, что РФ предоставит широкий коридор Китаю для проникновения в регион. Поэтому, считает эксперт, США с помощью РФ осваивать Арктику не станут, даже если будет сильная необходимость в помощи со стороны Москвы.

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Однако потеря Арктики США не грозит. Другое дело, что им необходимо форсировать усилия, нарастить инвестиции в те же атомные ледоколы и подходить более гибко к вопросу создания различных альянсов в освоении Арктики.

«Я не уверен, что с учётом системных ограничений США пойдут на сотрудничество с РФ. Москве, конечно, этого хочется, так как поле для партнёрства с США крайне ограничено и здесь предоставляется удачный шанс», — сказал собеседник News.ru.

В свою очередь руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, что в последнее время в американской прессе появились публикации о создании некой «восточной Антанты», в которую «входят» РФ и Китай, а также, возможно, Иран, Пакистан и Турция. Все эти страны должны расцениваться как враждебный США блок, даже если никакого блока ещё нет.

«Но США уже поняли, что такой блок должен быть, и поняли они правильно — эти экономики не зависят от Вашингтона, управляются достаточно самостоятельно, хотя, конечно, связаны с американским рынком всё равно», — сообщил Колташов.

Данные центры группируются, а США ведут борьбу за то, чтобы взять ресурсы этих экономик себе. В этом и заключается суть американской политики, поэтому никакая помощь от РФ принята быть не может чисто экономически.

Политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с News.ru заявил, что обращение к Москве за помощью с политической точки зрения было бы для США неправильным решением.

«Ситуация, когда ты демонстрируешь не мощь, а возможную техническую беспомощность, — это ситуация для великой державы абсолютно непозволительная», — заявил Коктыш.

Так что чисто теоретически сотрудничество, может быть, и возможно. Но не сейчас. И тем более не сегодня.