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Россия отгородила Крым забором

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым/ТАСС

политика [ версия для печати ]
Поможет ли ограждение снизить число провокаций на границе

Для большей обособленности от Украины Крым отгородили забором. Наконец-то завершилось строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка. Станет ли от этого жизнь в Крыму спокойней и безопасней — выяснял News.ru.

Как пояснили News.ru в Пограничном управлении по Крыму ФСБ РФ, разработка документации по данному строительному объекту началась ещё в 2015 году.

«Строительство и отладка аппаратуры полностью завершены. Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию», — сказал собеседник агентства.

Протяжённость забора с колючей проволокой, кучей различных датчиков и системой видеонаблюдения составила свыше 60 км. Это поможет силовикам эффективней наблюдать за границей, даже в тёмное время суток и в условиях плохой видимости.

Директор института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов пояснил News.ru, что подобная постройка — абсолютно нормальное явление, в котором нет ничего выдающегося.

«Думаю, что эта новость возникла от людей, которые делали это заграждение. Просто гиперболизировать эту тему?» — задаётся вопросом Денисов.

Со своей стороны украинский политолог Михаил Погребинский предположил, что строительство объекта ускорили в связи с тем, что на днях появилась информация о том, что Украиной на границе с Крымом готовятся провокации. Об этом заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На последнюю декаду декабря Пётр Порошенко планирует вооружённую провокацию и на границе с Россией, на границе с Крымом», — рассказывал глава МИД РФ.

«Есть вероятность, что ускорили постройку в связи с этим, в частности. Такие стены строят на участках, где нет пограничных постов. У премьера Украины Арсения Яценюка была идея сделать аналогичную стену, но она так и умерла», — сказал Погребинский.

По экспертным оценкам, всего на проект Россия потратила 200 млн рублей. Между тем это довольно скромные траты. В США, к примеру, согласно плану, опубликованному Белым домом, стоимость стены на границе с Мексикой составит $25 млрд. К 2027 году планируется возведение более 500 км нового заграждения, а также восстановление уже имеющегося забора длиной свыше 650 км.

Как рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин, периодически украинская сторона засылала диверсантов в Крым. 

«По крайней мере, Москва так заявляла. И наверняка под этим есть основания — их периодически ловили. А такого рода заграждения снижают влияние человеческого ресурса, что они не уследят за провокаторами», — отметил Салин. 

По его словам, если Киев продолжит прибегать к тактике засылки диверсантов, то технически это будет уже сложнее сделать в связи с тем, что имеется такая стена. Но с политической точки зрения вряд ли какие-то последствия могут быть, считает он. Это имеет значение с оперативно-военной точки зрения. 

Кроме того, Салин подчеркнул, что в украинской политике нет единого центра принятия решений, поэтому не исключено, что именно поэтому украинские патриоты, националисты и госорганы не действуют слаженно, а решают исключительно только свои задачи.


#украина #россия #крым #забор
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