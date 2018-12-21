Нацпроекты решено сохранить

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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции

Эксперты считают, что прыжка уровня жизни от нацпроектов ждать не следует

Национальные проекты не могут одномоментно повлиять на социальную ситуацию в стране. Это долгий процесс, который должен быть системным. А системы в нацпроектах пока не видно. В тонкостях сохранения нацпроектов в стране разбирался News.ru.

20 декабря президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции на вопрос о реализации национальных проектов ответил, что концентрация ресурсов необходима для прорыва и прыжка в новый технологический уклад. Вопрос об эффективности проектов стал первым на пресс-конференции с президентом.

Необходимые для прорыва темпы роста ВВП не обеспечить, если не изменить структуру экономики, не придать ей инновационный характер. Именно на это и нацелены национальные проекты, уточнил Путин.

«Планы развития концентрируют ясно поставленные цели и имеющиеся ресурсы по таким основным направлениям развития, как здравоохранение, образование, наука, экономика, производство. По нацпроектам в этом году было запланировано 20,8 трлн рублей. Еще 6,5 трлн — отдельный план по развитию инфраструктуры», — сказал президент.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Глава государства признал существование проблем, связанных с контролем над исполнением нацпроектов. «Деньги по всем программам — федеральные, а значительная часть работы проходит в регионах. В этой связи регионы должны быть настроены не на повышение цен, а на конструктивную работу, достижение ощутимого результата», — добавил он.

«Пусть региональные власти работают над исполнением, а если чувствуют, что не в состоянии исполнить, пусть тогда освободят свои места для тех, которые полны оптимизма и готовы к этой работе», — сказал президент.

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал условия, при которых выполнимо требование президента России об экономическом прорыве в стране. По его словам, этому должны, в том числе, способствовать нацпроекты.

Запоздалые цифры

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин уточнил, что результаты выполнения в цифрах будут известны только через год: «Параметры нацпроектов только „утрясены“ и в октябре внесены в правительство».

По словам эксперта, проекты можно разделить на две группы. «Первая группа — невыполнимые проекты, они, скорей, носят пиаровскую функцию. Например, увеличение продолжительности жизни. Это нереально за такой срок. Даже по уму если все делать, и то было бы нереально, а с учетом состояния управленческого корпуса совсем нереально, — говорит эксперт. — Но большинство нацпроектов будут реализовываться — у них есть влиятельные лоббисты, заинтересованные в том, чтобы выделенные деньги были потрачены».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Среди таких проектов Салин назвал планы в сфере инфраструктуры (в частности, реконструкция дорог) и создание цифровой экономики. «Также, скорей всего, будут реализованы проекты, направленные на поддержание лояльности населения, например, по борьбе с бедностью».

«Тут власть заинтересована, чтобы сглаживать уровень социального недовольства населения. Тем более, этот уровень сейчас гораздо выше после принятия пенсионной реформы», — уточнил аналитик.

Профессор института социологии РАН Леонтий Бызов не уверен, что эффективность подхода с нацпроектами высокая. «Это, часто, просто затыкание дыр, а не прорыв, как сказал президент. По нашим оценкам, только около 35% денег, выделенных на нацпроекты, тратится на развитие. Остальное — на латание уже существующих проблем. У нас не ведется системной работы в этом направлении», — говорит он.

В качестве примера он приводит покупку дорогостоящего медицинского оборудования при отсутствии квалифицированных кадров, которые могли бы им воспользоваться.

«Я считаю, что нам нужно развивать все определенные социальные сферы постепенно, но рассчитывать на очень долгую перспективу, — поясняет Бызов. — Чтобы вырос общий уровень жизни — нужна систематическая работа по всему фронту социальных явлений. А национальные проекты в нынешнем виде на это не рассчитаны».