Губернаторы поищут проблемы в Интернете

https://news.ru/storage/news/724947efb09a4bdee4ac804c358573cc/fe2b62f0-32de-4a72-85da-cd10dec1109e_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Кремль рекомендует утвердить ответственных за соцсети

Губернаторы будут следить за проблемами граждан и ходом их решения через социальные сети. Администрация президента РФ рекомендовала ввести ответственных за интернет-коммуникации. Соответствующие специалисты будут реагировать на жалобы россиян. Как избежать здесь провокаций и сможет ли эта инициатива повысить ответственность регионов, или мы снова увидим решение проблем при помощи фотомонтажа? В данных вопросах разбирался News.ru.

Предполагается, что работа с SMM и интернет-коммуникациями должна быть выстроена прежде всего теми регионами, где в 2019 году пройдут губернаторские выборы, передает РБК со ссылкой на слова источника в руководстве одного из регионов. В следующем году в единый день голосования в сентябре пройдут выборы в 14 субъектах РФ.

По словам собеседника РБК, близкого к администрации главы государства, пока строгого указа федерального центра нет, но есть настоятельные рекомендации, которые поступают в регионы с сентября.

Новые люди в команде губернаторов будут мониторить соцсети, следить за отчётами региональных блогеров.

Внимание к сути проблемы

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, задача, поставленная Кремлём, заключается, во-первых, в необходимости мониторить, а во-вторых, — давать адекватный ответ, который должен быть таковым не только по форме, но и по сути.

«Даже если это будут профессиональные люди из SMM и они не будут ограничены бюрократическими моментами, всё равно не стоит относиться к ним как к волшебникам, которые смогут решать какие-то проблемы», — подчеркнул Салин.

И всё дело в том, что когда информация выплёскивается в соцсети, это значит, что проблему нужно решать через информационные кампании. Решение задачи по сути должно сопровождаться поддержкой в СМИ и соцсетях, чтобы минимизировать негативный ущерб, поэтому многое зависит от подхода региональных администраций. И если он будет формальным, тогда речь пойдёт об освоении бюджета. Либо, считает собеседник, губернаторы будут подходить по сути — тогда это даст свои результаты.

Практика показывает, что те администрации, где понимают силу соцсетей и то, что с ними нужно работать, они и без распоряжения Кремля с этим давно работают. А те, кого нужно подстёгивать, — не понимают значимости этого ресурса. И вот как раз тут возможно искажение идущего из Москвы сигала, уверен Салин.

Но проблема в том, считает он, что чиновники в регионах смотрят наверх, а не вниз. Поэтому они неверно трактуют те «месседжи», которые идут снизу.

Булкин Сергей/News.ru

Проблема есть, если она вылезла наружу

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов заявил, что регионы смогут услышать жалобы граждан, если этого захотят.

«У регионального начальства всегда существовало правило — проблема существует, только если она вылезла наружу. Проблему надо решать только тогда, когда она попала в федеральные СМИ, пошла наверх и в общении губернатора с Владимиром Путиным она упоминается», — сказал Колташов.

Отслеживание ситуации в регионах было зачастую делом ряда социологов, которые привлекались властями и просто её изучали, описывали и подавали наверх. Губернаторам это всё было неинтересно. Все проблемы они старались свалить с себя, утверждает эксперт, — виноваты были правительство, Кремль, а они якобы ни при чём. И такая политика находила отражение в работе СМИ с общественными организациями — критиковать правительство в регионах не только было возможно, но и даже в какой-то степени поощрялось, отмечает Колташов. А вот критика губернатора, с его, порой, неумной, расточительной или разорительной для региона политикой, — это пресекалось.

«Федеральный центр пытается сейчас перевернуть ситуацию, превратив то, что региональные власти считали своим преимуществом, в их проблему — заставить их обращать внимание на проблему, пока она не выросла до какого-то местного социального бунта», — сказал он.

Конечно, это даёт федеральным властям определённые преимущества. Во-первых, говорит Колташов, они будут активнее спрашивать с регионов, во-вторых, — это даёт некий карт-бланш и возможность вцепляться в горло региональным чиновникам и различным общественным организациям, например, входящих в тот же ОНФ, и заставлять их реагировать на ситуацию, обращения граждан и исправлять ситуацию.

А губернаторы, собственно, оказываются в ситуации, когда выгодно иметь службу, которая будет на эти вопросы обращать внимание. Но это не значит, что все проблемы будут решаться и ситуация сразу улучшится. Это означает, что ухудшается положение региональных властей и меняется система отношений, в которой они жили и формировались на протяжении десятилетий.

Хорошо забытое старое

Политолог Константин Калачёв рассказал News.ru, что такая должность существует в нескольких регионах. Но власти остальных недооценивают необходимость заниматься соцсетями.

«Некоторые пытаются переложить это на сотрудников пресс-службы. Не обязательно целого вице-губернатора для этого заводить, можно просто советника. Но нужно точно знать конкретного человека, который отвечает за соцсети, чтобы не было распыления ответственности», — отметил Калачёв.

По его мнению, это всё — послевкусие и послесловие прошедших выборов. Мода на соцсети в стране есть, и администрация президента хочет, чтоб это воспринималось как отдельная работа. С этим, конечно, связано и финансирование данной инициативы.

Влияние на рейтинги властей

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов уверен, что цифровизация деятельности чиновников, в том числе региональных, пойдёт на пользу всем. Будет канал обратной связи — менее формальный и более востребованный и прямой. Другое дело, что главное содержание — необходим ответ не в духе «ваше мнение очень важно для нас и поэтому мы переслали вашу бумагу в другие инстанции», где она благополучно помрёт, а если это будет живой канал связи, то губернатор будет в курсе реальных потребностей граждан.

«Это позволит поднять рейтинги федеральной и региональной властей у населения», — сказал Шатилов.

В то же время одной из главных проблем во взаимоотношениях населения с чиновниками является не то, что они существуют, а то, что они оторваны от почвы и обитают в своём особом мире. Если же возникнет некая коммуникация между бюрократией и низами, говорит политолог, то это пойдёт на пользу имиджу власти. Другое дело, что такого рода коммуникации нужно грамотно исполнить — защитить от различного рода хакерских атак, чтобы они не были использованы для какого-то вброса, панической или недостоверной информации, от спама и троллей, которые могут заполнить информационное пространство не относящимися к делу данными.

«В принципе, начинание позитивное, нужно его технически грамотно исполнить. И человек, который будет находиться на прямой связи с населением, должен общаться с рядовыми гражданами на доступном языке и обладать знаниями в различных областях политики, экономики, социальной сферы, медицины, образования, быть универсалом», — подытожил Шатилов.