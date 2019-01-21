Акимов: школы получат скоростной доступ к Интернету

https://news.ru/storage/news/9847235886aff5d5333a0cecc5dc4286/2b6d5ded-db51-4769-b13f-1d25c6e7150a_850.jpg Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

Заместитель председателя правительства Максим Акимов заявил, что российские школы подключат к скоростному Интернету до конца 2021 года.

«Предстоит подключить к скоростному Интернету более 100 тыс. иных социальных объектов: это фельдшерско-акушерские пункты, школы и учреждения среднего профессионального образования, отделения полиции, Росгвардии, пожарные части, военкоматы, органы государственной власти и местного самоуправления», — сказал Акимов в ходе совещания у председателя правительства Дмитрия Медведева со своими заместителями.

Вице-премьер рассказал, что речь идет о более 40 тыс. образовательных организаций, из которых только 6 тыс. уже обладают широкополосным доступом к Интернету. Это необходимо для ускорения реализации национального проекта в сфере образования.

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что необходимо уделять внимание и другим государственным органам. Он также отметил, что все медицинские учреждения страны подключены к скоростному Интернету. В данных учреждениях скорость передачи составляет не менее 10 мегабитов в секунду.

«Для того чтобы у нас в целом цифровая среда создавалась, надо чтобы и другие органы управления были подключены, чтобы у нас не было того, что принято называть цифровым разрывом, и чтобы была единая матрица, по которой работает вся система федеральных органов исполнительной власти», — дал поручение Медведев.

Как ранее писал News.ru, министр культуры России Владимир Мединский заявил, что анонимность в Интернете в будущем исчезнет. По его словам, доступ в Сеть во всём мире будет осуществляться через персональный идентификатор.