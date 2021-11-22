«Журналисты сами разберутся»: муж Скабеевой жёстко ответил Кадырову

Муж телеведущей Ольги Скабеевой, депутат Евгений Попов обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову после внесения парламентом Чечни в Госдуму законопроекта, который запрещает СМИ указывать национальность и религиозные взгляды людей, причастных к преступлениям. По мнению парламентария, этого делать не стоит, так как деятельность журналистов регламентирована законом о СМИ. Соответствующий пост Попов опубликовал на своей странице в Telegram.

Не нужно ставить условия журналистам. Правила, между прочим, жёсткие — и так чётко прописаны в Законе о СМИ. Журналисты сами разберутся, что, где и когда упоминать, — написал депутат.

Он также отметил, что такой закон очень сложно имплементировать, так как вместо национальности может быть указано место происхождения человека. По словам Попова, даже указание фамилии преступника может подсказать его происхождение.

Ранее сообщалось, что парламент Чеченской Республики внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить публикацию в СМИ информации о национальности правонарушителей. Документ есть в электронной базе данных ГД, он подразумевает поправки в четвёртую статью федерального закона «О средствах массовой информации». Вопрос об упоминании в прессе национальности преступников поднялся после ряда конфликтов, связанных с драками в Москве.