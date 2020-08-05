Жириновского, Зюганова и Миронова назвали «уходящими» политиками

https://static.news.ru/photo/c3306b1e-d73c-11ea-9a31-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, комментируя работу своих коллег, заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов являются «уходящими» политиками в силу возраста.

Я пока ещё остающийся, потому что намного моложе их, они все уходящие, — отметил политик во время своего выступления на форуме «Территория смыслов».

По его словам, присутствующая на политической смене молодёжь — это будущее России.

В свою очередь Владимир Жириновский не согласился со своим коллегой.

Никуда мы не уйдём, Сергей Иванович. Никуда. Вот пускай сзади напирают, самых сильных, умных пропустим. А если будут сидеть молчать и не соображать ничего, будем до упора, — цитирует РИА Новости слова лидера ЛДПР.

74-летний Жириновский является основателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Недавно политическая сила отметила своё 30-летие.

Зюганову 76 лет. Он четыре раза баллотировался на пост президента страны, однако каждый раз занимал второе место.

67-летний Миронов два раза выставлял свою кандидатуру на пост главы государства (в 2004-м и 2012-м). Оба раза занял последнее место.

Как ранее писал NEWS.ru, Жириновский и Миронов поспорили, наберут ли справедливороссы достаточное количество голосов для прохождения в парламент на выборах 2021 года. Этот обмен мнениями произошёл в ходе форума «Территория смыслов». Напоследок лидер ЛДПР отказался пожать руку коллеге, сославшись на пандемию.