Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на 30 лет вперёд

https://static.news.ru/photo/458d934e-cb3e-11ea-9460-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил кандидатов от своей партии на президентских выборах в России до 2048 года. На ближайшие выборы 2024 года он намерен выдвинуть своего сына Игоря Лебедева.

В 2024 году мы, наверное, выдвинем вице-спикера Госдумы Игоря Владимировича Лебедева, пусть он попробует свои силы. В 2030-м — смоленского губернатора Алексея Островского, в 2036-м — врио хабаровского губернатора Михаила Дегтярёва, в 2042-м — Бориса Чернышова, он сейчас работает в Рособрнадзоре, — цитирует РИА Новости Жириновского.

Он также добавил, что на президентские выборы в 2048 году от ЛДПР может пойти депутат Госдумы Василий Власов, которому «уже будет за 50». Кроме того, по словам Жириновского, все депутаты от ЛДПР достойны занимать посты министров и замминистров.

Как писал NEWS.ru, ЛДПР благодарна президенту России Владимиру Путину за сохранение кресла главы Хабаровского края за партией, однако призывает не торопиться с увольнением Фургала. Об этом заявил Владимир Жириновский, комментируя назначение Михаила Дегтярёва врио главы региона. Вопрос о новом главе края встал после ареста губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Сам Фургал, будучи членом ЛДПР, победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта на выборах 2018 года.