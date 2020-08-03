Зампред СБ РФ и его супруга получат дипломатические паспорта

https://static.news.ru/photo/70e38bfe-d596-11ea-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег Золото/РИА Новости

Заместителя председателя Совета безопасности РФ включили в список лиц, которым выдаются дипломатические паспорта для пересечения границы страны.

Указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он подразумевает также выдачу дипломатического паспорта супруге (супругу) зампреда СБ, передаёт ТАСС.

На данный момент пост заместителя главы Совбеза РФ, созданного в 2020 году, занимает экс-председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Перечень лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, ранее утверждённый президентом, включает в себя более 50 позиций, среди которых не только высокопоставленные госслужащие, но и их супруги. При этом он не является исчерпывающим — дипломатические паспорта могут выдаваться и «иным лицам по решению президента РФ на основании мотивированных ходатайств федеральных органов государственной власти».

Ранее NEWS.ru писал, что борьба с терроризмом в Российской Федерации будет продолжена. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.