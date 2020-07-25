Захарова ответила Климкину на призыв сделать из Крыма проблему для РФ

https://static.news.ru/photo/c3387a5c-ce9a-11ea-baef-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пытающаяся создать сложности для России Украина уже сама стала проблемой для всего мира. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она ответила на предложение экс-главы МИД Украина Павла Климкина превратить Крым в проблему для Москвы.

У Киева получилось превратить Украину в мировую проблему, — сказала Захарова РБК.

Вечером 24 июля Климкин высказался в Facebook о наступлении «крымских дней». Он напомнил, что 25 июля наступает вторая годовщина непризнания США присоединения Крыма к России, или, как заявил Климкин, «оккупации» полуострова, а 23 июля была 80-я годовщина непризнания США Литвы, Латвии и Эстонии частью СССР.

Размышляя о том, что у Украины нет времени ждать 50 лет (как это ждали страны Балтии), Климкин предложил сделать полуостров внутренней и внешней проблемой для России, «то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые с нами разделяют общие ценности и общее будущее».

Кроме того, в середине июля президент Украины Владимир Зеленский В середине июля президент Украины Владимир Зеленский призвал объединиться и вернуть «временно оккупированные» регионы страны.

Как писал NEWS.ru, ранее и в В Крыму отреагировали на предложение Климкина устроить России проблемы.