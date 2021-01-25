Захарова: Москва даст ответ на комментарии дипломатов США о митингах в РФ

https://static.news.ru/photo/12da5d88-5e50-11eb-ae1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское внешнеполитическое ведомство ответит на заявления американских дипломатов о несанкционированных акциях, прошедших в разных городах России 23 января, и продолжит разбирательство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы, безусловно, будем на это отвечать. Американским дипломатам придётся объясняться в Министерстве иностранных дел за поведение посольства США в Москве и за заявления, которые звучали по линии Госдепа. Но разбираться будем дальше, потому что это только вершина айсберга — то, что опубликовали официальные структуры США, те комментарии, которые давались по линии внешнеполитических ведомств различных западных стран, — подчеркнула Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По мнению официального представителя МИД РФ, вся эта история имеет глубинные корни. Она пояснила, что США уже много лет назад «объявили крестовый поход якобы на фейки». При этом, продолжила дипломат, если зайти на американскую цифровую платформу, там будут материалы определённой направленности. Просмотр такого контента обычно навязывается. В основном это материалы с призывами к незаконным протестам, раскручиванием фейков и так далее. Однако на таких ресурсах «очень трудно найти хоть как-то официальное опровержение российской стороны. И ведь это же делается намеренно», отметила Захарова.

В пятницу посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России несанкционированных акций 23 января. В дипведомстве предостерегли американских граждан от посещения этих мероприятий, сообщал NEWS.ru.