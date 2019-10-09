Известно, что Владимир Вольфович постоянно находится в эмоциональной конфронтации с кем-то из своих политических соперников. Обычно его привилегированной целью служили компартия и её неизменный лидер Геннадий Зюганов. Однако в последнее время накал антикоммунизма Жириновского постепенно снижается. Более того, время от времени они с коллегой — думским долгожителем находят точки соприкосновения. Да и администрация президента не заинтересована в ослаблении позиций легальной оппозиции и волей-неволей подталкивает ветеранов друг к другу.

И вот в своём Telegram-канале Жириновский поменял образ врага и потребовал от Минюста распустить партию «Яблоко», то бишь лишить детище Явлинского — Болдырева — Лукина аккредитации. Собственно, ничего нового в формулировке ВВЖ нет. В нашем УК действительно есть статья, предусматривающая наказание за действия, направленные на подрыв территориальной целостности России. А активисты «Яблока» действительно своим постоянно публично демонстрируемым непризнанием возвращения полуострова Крым «в родную гавань» ставят эту целостность под серьёзный вопрос.

Потому Жириновский и апеллирует к Минюсту, требуя соблюдения законодательства со всеми печальными для «Яблока» последствиями. Тем более что, по словам Вольфовича, эта праволиберальная партия, несмотря на свою антигосударственную позицию, не имеет преград для участия в выборах разного уровня, а её кандидаты даже добиваются мандатов. Вот и в Мосгордуму смогли пройти три кандидата-«яблочника», которые вряд ли отреклись от общей партийной платформы. Хотя в ходе самих выборов проблему принадлежности Крыма старались всеми силами не педалировать.

Владимир Жириновский Сергей Булкин/News.ru

Естественно, возникает вопрос: атака на «Яблоко» — это чистой воды личная политическая импровизация Владимира Вольфовича или всё-таки он реализует чью-то высокую просьбу? Давно не является секретом, что лидер ЛДПР не чурается действий, на которые, скажем так, партии власти никогда не решались. Простой пример — его результативная атака на партию «Родина», когда под руководством Рогозина и Глазьева она находилась на подъёме, но начинала демонстрировать, скажем так, некоторую неуправляемость. И в ноябре 2005 года по иску ЛДПР суд снял с выборов список «Родины», лишив её возможности бороться за места в Мосгордуме. По наущению Жириновского в одном из её агитационных роликов «Очистим Москву от мусора» были обнаружены признаки разжигания межнациональной розни.

Было явно видно, что Вольфовича настоятельно попросили взять на себя инициативу. И он с удовольствием на такой сигнал откликнулся. Ну, а с того момента история той же «Родины» пошла, что называется, под откос. И новые попытки реанимировать проект успеха не имеют.

Теперь Жириновский усиленно привлекает внимание к геополитической позиции «Яблока», которая вроде бы и так на виду, но иногда надо кому-то формально привлечь внимание к такому взгляду на современную государственную географию. Напомним, что попытки снять с президентских выборов Ксению Собчак за её собственную двусмысленность в отношении статуса Крыма успехом не увенчались. Но, как говорится, не для того её для участия в президентском марафоне привлекли.

«Яблоко» же последовательно теряет свои прежние политические позиции. И даже Явлинский заявил после президентских выборов, что исчерпал все свои возможности и больше никогда баллотироваться не будет.

Между тем идут разговоры о попытках создать новую, вполне лояльную Кремлю праволиберальную партию, которая могла бы заткнуть парламентский вакуум на этом политическом фланге и успокоить страсти. Вон и Владимира Рыжкова постепенно приближают к истокам власти. И в таком политическом контексте, вполне возможно, нужен удар по «Яблоку» для перераспределения «правого ресурса». И Вольфович только зажёг фитиль.