Совершенно точно нынешняя пандемия коронавируса изменит мир. Она уже его стремительно меняет, волной сметая старые стереотипы и показывая истинное лицо как одного, отдельно взятого человека, так и целых государств. Невольно вместе с беспрецедентными мерами по защите от инфекции, возникает вопрос, как эти меры соответствуют и сочетаются с традиционными представлениями о правах человека?

Мне кажется, что многие страны, которые раньше почем зря эксплуатировали правозащитную тематику, сегодня начисто о ней забыли. И в первую очередь, в отношении своих же граждан. Запреты и жесткие полицейские меры, ограничения и строгие уголовные наказания заменили многие европейские ценности свободы и демократии.

Но хотелось бы поговорить и о том, как всемирный форс-мажор отразился на нашей жизни. В России все случаи вируса являются завезёнными извне. Поэтому главный вопрос заключается в том, как донести до каждого необходимость максимально ответственно подходить к ситуации, дать понять, что беда может коснуться каждого из нас. Как поддержать отечественную экономику, сократить поле для всевозможных слухов и фейков и, наконец, обеспечить людям максимально комфортное пребывание в условиях карантина. Иными словами, нивелировать влияние чрезвычайной ситуации на права каждого человека.

И здесь, вместо общих рассуждений, коснусь трёх абсолютно конкретных и практических вопросов из нашей сегодняшней жизни.

Первый касается проблемы пересечения государственной границы Российской Федерации семьями, где у одного из членов отсутствует российское гражданство. В условиях запрета въезда в нашу страну иностранных граждан получается ситуация, когда один супруг имеет возможность пересечь границу, а другой вынужден покупать билет в страну своего гражданства или оставаться неопределенное время в транзитной зоне.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примером может служить история с гражданкой Украины Алёной Сыса, которая с мужем, гражданином России, возвращалась с отдыха из Вьетнама. Однако в аэропорту Внуково женщине было отказано в пересечении государственной границы России. И это притом, что у неё оформлено разрешение на временное проживание, а с Украиной уже несколько лет ничего не связывает: дом, семья, имущество, работа — всё здесь.

Её супруг в течение нескольких дней обращался в различные инстанции, но быстро решить вопрос не удавалось. До глубины души поразило супругов и отсутствие человеческой реакции со стороны тех, кто призван защищать права человека — государственного правозащитного института. Очевидно, что гуманизм и небезразличие проявить ему просто не удалось или времени не хватило. Поэтому необходим индивидуальный гуманистический подход в каждом случае. Людей важно оперативно вернуть в нормальные жизненные условия!

В случае с Алёной с помощью Главного управления МВД России по вопросам миграции удалось разъяснить, что международными конвенциями, ратифицированными Российской Федерацией, утверждён принцип единства семьи, который опирается на то, что члены одной семьи должны иметь равные права с целью дальнейшего счастливого существования. В итоге сегодня девушка уже находится в Москве, то есть дома.

Второй вопрос касается условий пребывания людей в домашних условиях в течение объявленного главной государства времени. Например, в Москве, власти совершенно справедливо призывают находиться дома людей пенсионного возраста, всех школьников, ранее рекомендовали компаниям перевести людей на дистанционную работу.

Но, воспользовавшись свалившимся сверху временем, многие затеяли ремонт, остервенело штробя стены, сверля дыры и забивая молотком на спокойствие соседей. А уж строительные бригады из ближнего зарубежья вообще не остановишь. Вот и получается, что школьники должны слушать уроки по удалённому доступу под грохот отбойных молотков, скрежет дрелей и другие звуки стройки. Как и офисные сотрудники работать, а пенсионеры смотреть телевизор. В связи с этим, было бы правильно, если бы в каждом регионе было принято решение о введении в домах в ближайшие три недели режима тишины, как в выходной день. Это создаст нормальные условия для нахождения людей в домашних условиях, будет способствовать их нормальному физическому и психологическому состоянию.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

И в третьих — о необходимости усиления ответственности за правонарушения и преступления, связанные с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и норм. В Государственной думе разработан законопроект, в соответствии с которым уголовная ответственность за такие нарушения, повлекшие тяжкие и особо тяжкие последствия будет усилена до пяти и семи лет лишения свободы соответственно.

Представляется, что предложенные нормы будут носить, скорее, предупредительный характер, так как в предложенной редакции вопрос доказывания умысла является трудноразрешимым. Тем не менее, в складывающейся ситуации необходимы срочные меры по установлению действенной ответственности за безрассудство и безответственность. И здесь административное законодательство позволяет реализовать такие меры более оперативно.

Ведь если срок предварительного следствия составляет два месяца, а кроме того, потребуется проведения ряда сложных медицинских и иных криминалистических экспертиз, то привлечение к административной ответственности может быть реализовано в двадцать раз быстрее. Поэтому стоит, в первую очередь, внести соответствующие изменения в КоАП Российской Федерации, в том числе, значительно увеличив размер штрафов. Тем более, что такая работа уже проводится и является результативной. Так, на 26 марта в России более 500 человек привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, сотрудники МВД совместно с представителями Роспотребнадзора осуществляют ежедневные проверки соблюдения режима самоизоляции гражданами, прибывающими из-за рубежа. Сбор информации о людях, пересекающих государственную границу, ведётся в круглосуточном режиме.

Убежден, что такие меры будут направлены именно на защиту прав всех граждан России, которые могут пострадать от безответственности и халатности тех, кто не понимает, с каким вызовом столкнулась наша страна и весь мир в целом.