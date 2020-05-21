Вице-спикер Госдумы допустил, что голосование по Конституции пройдёт в июне

Вице-спикер Государственной думы и руководитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев не исключил возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию в один день с парадом Победы — 24 июня.
Ожидается проведение праздничного парада в честь годовщины Победы 24 июня. Одновременно с этим, в этот же день, ожидается проведение референдума по поправкам, — заявил Лебедев в комментарии РИА Новости.
Вице-спикер сделал вывод на основе «разговоров в Госдуме среди депутатов».
Как писал NEWS.ru, источники нескольких СМИ заявили, что Кремль в качестве даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию рассматривают 24 июня. Этот день имеет символическое значение, так как связан с проведением Парада Победы на Красной площади в 1945 году.