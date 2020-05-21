Вице-спикер Госдумы допустил, что голосование по Конституции пройдёт в июне

Предложение комитета Совета Федерации о законодательном закреплении понятия «самоизоляция» поможет систематизировать действия государства, а также избежать противоречий местных нормативных актов друг с другом и с Конституцией РФ. Такого мнения придерживается партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

По мнению эксперта, основной проблемой в настоящее время является то, что в законодательстве нет однозначной трактовки понятия «самоизоляция». Одни интерпретируют его как добровольное ограничение передвижения и общения, другие — как...