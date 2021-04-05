В Совфеде назвали возможные темы послания Путину Федеральному собранию

https://static.news.ru/photo/2cbca9c2-9618-11eb-8039-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Андрей Климов назвал темы, которые может затронуть президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. В частности, в сфере внешней политики особое внимание глава государства может уделить мерам в отношении стран, которые пытаются оказать давление на Россию, игнорируя дипломатический протокол и этикет.

Что касается внутриполитических вопросов, то одной из тем могут быть предстоящие выборы в Госдуму. Климов отметил, что с внесением в Конституцию РФ изменений полномочия Думы стали шире, а воплощать в жизнь все нововведения Основного закона предстоит новому составу нижней палаты парламента.

Кроме того, сенатор напомнил, что ещё продолжается пандемия коронавируса. Он предположил, что Путин наверняка затронет ряд связанных с этим социально-экономических и общественно-политических вопросов, сообщает MK.RU.

Оглашение послания президента Федеральному собранию намечено на 21 апреля. Оно пройдёт полностью в очном режиме. Место проведения мероприятия пока не называется.

Ранее NEWS.ru писал, что дата оглашения послания президента совпала с ранее запланированным отчётом правительства в Госдуме. В связи с этим кабмин намерен обратиться в нижнюю палату парламента с просьбой о переносе даты отчёта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение фракций. По его словам, отчёт кабмина может быть перенесён на 12 мая.