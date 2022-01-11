Политика сдерживания России является попыткой стран НАТО скрыть свой страх перед «российской угрозой». Об этом в статье для газеты Myśl Polska заявил профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский. По его словам, члены Североатлантического альянса уверовали в собственную теорию об опасности России и решили приглушить опасения с помощью самообмана.

Мы боимся Москвы, но ей тоже следует бояться, ведь мы её «сдерживаем», — объяснил специалист ход мыслей членов НАТО.

По его словам, доктрина сдерживания была основана на предвзятом отношении к россиянам, якобы неспособным оценить военную мощь НАТО. Теперь же Альянс намерен заставить Польшу действовать так же и навязывает ей якобы врождённую русофобию. При этом автор подчёркивает, что далеко не все военнослужащие НАТО согласны участвовать в возможных боевых действиях против России.

Ранее китайское издание Baijiahao затруднилось назвать победителя в гипотетической войне между США и Россией. Автор статьи отметил, что Штаты превосходят РФ по количеству самолётов, однако они не располагают такими уникальными машинами, как, например, бомбардировщик Ту-160. Россия уступает США по числу надводных кораблей, но при этом имеет на вооружении современные атомные подлодки.