В МИД РФ обвинили ОЗХО в превышении полномочий в деле Навального

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Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия оказывал содействие властям Германии в изучении обстоятельств отравления российского оппозиционера Алексея Навального без надлежащего мандата.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что Берлину не требуется содействие ОЗХО для проведения анализа проб в сертифицированных Организацией лабораториях. Германия ранее обращалась за помощью в двустороннем порядке к Франции и Швеции без посредничества ОЗХО, напомнили в МИД.

Представители министерства пояснили, что в обнародованном 17 сентября на сайте ОЗХО сообщении для медиа о ситуации с Навальным присутствуют признаки превышения полномочий.

Статьей VII Конвенции [о запрещении химического оружия] не предусмотрена какая-либо роль техсекретариата в доследственно- и следственно-процессуальных действиях, проводимых государствами-участниками в рамках своего законодательства, - подчеркнули в МИД.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта, следовавшего рейсом Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября немецкие токсикологи определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья россиянина стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы. 22 сентября его выписали из медучреждения, врачи считают, что непоправимого вреда здоровью оппозиционера не нанесено.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

Как писал NEWS.ru, Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне предложила президенту бундестага Вольфгангу Шойбле создать совместную рабочую группу по контролю над расследованием отравления Навального.