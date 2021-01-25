Депутат Госдумы предложил Украине забрать Навального себе

https://static.news.ru/photo/e40c8304-5f13-11eb-b124-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил украинским властям, назвавшим оппозиционера Алексея Навального другом, забрать его себе.

Если Навальный так нравится политикам на Украине, если они видят в нём вдохновителя и друга близкого, то после того как Навальный ответит за свои преступления перед российским государством, пусть заберут его себе. Это будет последний аккорд для украинской государственности. Такие люди, как Навальный, способны только разрушать, — сообщил РИА Новости парламентарий.

Он пояснил, что в Навальном украинские власти видят «ведомого лжеполитика, с помощью которого можно поживиться достоянием и богатствами России».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает призывы к освобождению из-под ареста российского оппозиционера Алексея Навального, так как тот является политическим оппонентом президента РФ Владимира Путина. Он вспомнил поговорку «Враг моего врага — мой друг» и сказал, что Навальный сейчас является олицетворением протестов. Вместе с тем Кулеба призвал не очаровываться оппозиционером, напомнив, что тот признал Крым де-факто российским.

Алексея Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками, писал NEWS.ru.