В Чечне оценили идею возвращения графы «национальность» в паспорте

https://static.news.ru/photo/77c101cc-ce4d-11ea-ada1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Графа «национальность» в паспорте является лишь констатацией факта, и её возвращение никак не повлияет на межнациональные отношения в РФ. Такое мнение выразил замруководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

Я не думаю, что эта идея как-то повлияет на атмосферу межнациональных отношений в России. Графа в паспорте — лишь констатация факта, — сказал Умаров РИА Новости.

Он подчеркнул важность того, чтобы факт такой графы не стал поводом для политических репрессий в отношении целых народов, «как это уже, к несчастью, было в нашей отечественной истории».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов направил предложение министру юстиции РФ Константину Чуйченко о возможности возврата в паспорт отметки о национальности владельца. Отмечается,что депутат предлагает сделать заполнение графы добровольным, по желанию гражданина.

Как писал NEWS.ru, вернуть в паспорт графу «национальность» без специальной реформы невозможно. Об этом заявил генерал ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома «Офицеров России» Александр Михайлов.