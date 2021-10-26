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Татарский бунт. Бессмысленный ли?
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Татарский бунт. Бессмысленный ли?

Татарский бунт. Бессмысленный ли?
15:20, 26 октября 2021
Фото: gossov.tatarstan.ru
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Итак, депутаты Госсовета Татарстана выступили против обсуждаемого закона об унификации власти, именуемого еще законом «Клишаса — Крашенинникова». Двух политиков, в недавнем прошлом редакторов поправок к Конституции, а в будущем, видимо, виднейших федеральных сановников. Собственно, и выдвинутый от их имени закон является по сути продолжением поддержанного в ходе плебисцита конституционного процесса государственного обновления.

Естественно, законодательно оформленный протест татарских депутатов подан под соусом защиты основных принципов федерализма. Но, пожалуй, главным психологическим фактором, вызвавшим отторжение, стала статья о том, что отныне президентом может называться только глава государства, а местным лидерам остается именоваться лишь главами субъектов Федерации.

Собственно, процесс «распрезидентствования» начался довольно давно с выступления чеченского лидера Рамзана Кадырова, который высказался о том, что в стране может быть только один президент. Как полумесяц на небе. Ясно было, что его слова отнюдь не были его личным экспромтом. И озвучить эту мысль, видимо, неспроста поручили главе некогда самой проблемной республики в составе России. И как по команде рекомендацию приняли близко к сердцу все существовавшие на тот момент республиканские президенты, кроме Татарстана, где первое должностное лицо сохранило гордый титул.

Тогда в кулуарах речь шла о том, что Татарстану сделали временную поблажку: мол, пока у власти находится Рустам Минниханов, его почётного звания президента лишать не будут. Так что же изменилось с того момента и почему в Кремле решили поспешить поставить точку в истории местного президентства?

Дело в том, что, видимо, на подходе ещё одна законодательная поправка, которая покончит с ограничением сроков пребывания у власти губернаторов. Ещё вчера политологи ломали головы над тем, чем займутся региональные тяжеловесы — те же Сергей Собянин и Рустам Минниханов — после истечения их второго властного срока. Однако теперь ясно, что полномочия эффективных глав регионов будут пролонгированы (естественно, демократическим путём) после одобрения «губернаторского обнуления».

Президент Республики Татарстан Рустам МиннихановПрезидент Республики Татарстан Рустам МиннихановЕгор Алеев/ТАСС

А раз так, то и ждать скорого ухода Минниханова в сенат нет никакого смысла. И по новому закону он должен лишиться почётного титула уже при своей политической жизни, которая пока обещает быть долгой, учитывая его безусловную поддержку со стороны местных вымуштрованных элит. Понятно, что и демарш госсовета был согласован на всех властных этажах республики.

Понятно, что дело не только и не столько в сохранении эксклюзивного права именоваться президентом Республики Татарстан. Все же помнят, что республика приняла в 90-е декларацию о государственном суверенитете, что дало повод для затяжного торга с Москвой. Причём местные власти немало для себя выторговали разного рода привилегий. Более того, возвращение к вершинам власти Сергея Кириенко произошло после его пребывания в должности президентского полпреда в Поволжском федеральном округе (ПФО). Именно ему приписывают заслуги разруливания ряда проблем с поволжскими «царьками».

Что будет на этот раз? Не сомневаюсь, что опять упорный торг. Причём ставки опять будут высокими. А для Кремля это ещё и экзамен на то, действительно ли все синдромы 90-х остались в прошлом. А фраза «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить!» просто исторический мем.

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