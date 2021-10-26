Татарский бунт. Бессмысленный ли?

Итак, депутаты Госсовета Татарстана выступили против обсуждаемого закона об унификации власти, именуемого еще законом «Клишаса — Крашенинникова». Двух политиков, в недавнем прошлом редакторов поправок к Конституции, а в будущем, видимо, виднейших федеральных сановников. Собственно, и выдвинутый от их имени закон является по сути продолжением поддержанного в ходе плебисцита конституционного процесса государственного обновления.

Естественно, законодательно оформленный протест татарских депутатов подан под соусом защиты основных принципов федерализма. Но, пожалуй, главным психологическим фактором, вызвавшим отторжение, стала статья о том, что отныне президентом может называться только глава государства, а местным лидерам остается именоваться лишь главами субъектов Федерации.

Собственно, процесс «распрезидентствования» начался довольно давно с выступления чеченского лидера Рамзана Кадырова, который высказался о том, что в стране может быть только один президент. Как полумесяц на небе. Ясно было, что его слова отнюдь не были его личным экспромтом. И озвучить эту мысль, видимо, неспроста поручили главе некогда самой проблемной республики в составе России. И как по команде рекомендацию приняли близко к сердцу все существовавшие на тот момент республиканские президенты, кроме Татарстана, где первое должностное лицо сохранило гордый титул.

Тогда в кулуарах речь шла о том, что Татарстану сделали временную поблажку: мол, пока у власти находится Рустам Минниханов, его почётного звания президента лишать не будут. Так что же изменилось с того момента и почему в Кремле решили поспешить поставить точку в истории местного президентства?

Дело в том, что, видимо, на подходе ещё одна законодательная поправка, которая покончит с ограничением сроков пребывания у власти губернаторов. Ещё вчера политологи ломали головы над тем, чем займутся региональные тяжеловесы — те же Сергей Собянин и Рустам Минниханов — после истечения их второго властного срока. Однако теперь ясно, что полномочия эффективных глав регионов будут пролонгированы (естественно, демократическим путём) после одобрения «губернаторского обнуления».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов Егор Алеев/ТАСС

А раз так, то и ждать скорого ухода Минниханова в сенат нет никакого смысла. И по новому закону он должен лишиться почётного титула уже при своей политической жизни, которая пока обещает быть долгой, учитывая его безусловную поддержку со стороны местных вымуштрованных элит. Понятно, что и демарш госсовета был согласован на всех властных этажах республики.

Понятно, что дело не только и не столько в сохранении эксклюзивного права именоваться президентом Республики Татарстан. Все же помнят, что республика приняла в 90-е декларацию о государственном суверенитете, что дало повод для затяжного торга с Москвой. Причём местные власти немало для себя выторговали разного рода привилегий. Более того, возвращение к вершинам власти Сергея Кириенко произошло после его пребывания в должности президентского полпреда в Поволжском федеральном округе (ПФО). Именно ему приписывают заслуги разруливания ряда проблем с поволжскими «царьками».

Что будет на этот раз? Не сомневаюсь, что опять упорный торг. Причём ставки опять будут высокими. А для Кремля это ещё и экзамен на то, действительно ли все синдромы 90-х остались в прошлом. А фраза «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить!» просто исторический мем.