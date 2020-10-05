«Стыд и позор»: Небензя оценил блокировку в Совбезе речи экс-главы ОЗХО

https://static.news.ru/photo/57d07bb4-0763-11eb-849b-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press

Постпред председательствующей в Совбезе ООН России Василий Небензя назвал стыдом и позором решение представителей Запада. Они не дали выступить в СБ ООН по теме сирийского химического досье первому главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани.

Такое решение Бельгии, Великобритании, Германии, США, Франции и Эстонии было обосновано тем, что Бустани, руководивший ОЗХО в 1997-2002 годах, покинул организацию до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье.

То, что произошло сегодня, к сожалению, ещё одно печальное свидетельство того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду. Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину «злодеяний» сирийского режима и «непогрешимости» ОЗХО, — цитирует Небензю РИА Новости.

Он добавил, что «уже для всех понятно, что это имеет мало общего с реальностью».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Василий Небензя сообщил о стремлении США сменить действующую власть в Сирии. По его словам, недавно стало известно о планах убить главу суверенного государства президента Башара Асада. Что это, если не политика смены режима, задался вопросом Небензя. Он также заявил, что «незаконные односторонние санкции» нацелены на разжигание социального недовольства и «мешают усилиям тех, кто хочет мира в Сирии».