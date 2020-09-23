Стали известны подробности проверки проб Навального во Франции

https://static.news.ru/photo/cab08cf4-fe36-11ea-9306-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Анализы российского оппозиционера Алексея Навального проверяли в лаборатории в Буше во Франции. Она находится в департаменте Эсон на севере центральной части страны и входит в список лабораторий, аккредитованных ОЗХО.

Париж, который также проводил экспертизы в сверхзащищённой лаборатории в Буше в Эсоне под руководством Главного управления вооружения, добился того же результата, — сообщила газета Figaro.

Как отметили во французском Минобороны, анализы подтвердили использование нейротоксичного вещества. По информации издания Spiegel, к тому же выводу пришли в Германии, где пробы Навального изучал институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Ранее, как писал NEWS.ru, Россия направила ноту постпредству ФРГ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, руководствуясь положениями Конвенции о ЗХО. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Речь идёт в том числе о результатах анализов блогера, биоматериалах и иных клинических пробах.