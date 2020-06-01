Захарова: США больше не вольны рассуждать о правах человека

https://static.news.ru/photo/c5a09e86-a420-11ea-a37a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США на фоне происходящего внутри страны не имеют моральных оснований называть себя ориентиром в вопросе о правах человека. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

С конца мая — начала июня 2020 года XXI века США теряют какое-либо право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики. Всё, на сегодняшний момент этого права у них больше нет, — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Беспорядки в США вспыхнули несколько дней назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. При его задержании полицейские применили жёсткий удушающий приём, и в итоге тот скончался.

После начала беспорядков четырёх полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Ранее NEWS.ru писал, что Захарова назвала протесты в США внутренним делом этой страны. Однако указала на пытаются подать это как спровоцированную Россией проблему.