Совфед: Запад может сделать Юлию Навальную «второй Тихановской»

https://static.news.ru/photo/54c0fa3e-6096-11eb-98c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов не исключил, что в случае невостребованности Алексея Навального Запад постарается превратить его супругу Юлию во «вторую Светлану Тихановскую», чей супруг Сергей баллотировался на пост лидера Белоруссии, однако не смог зарегистрировать инициативную группу. За него это сделала жена.

Что же касается гражданина [Алексея] Навального, то если перезагрузка его в качестве назначенного извне лидера протеста снова потерпит крах, то возможна попытка сделать из его супруги Тихановскую номер два, по аналогии с женой белорусского оппозиционера, ставшей откровенной ставленницей Запада, — цитирует политика РИА Новости.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии после 9 августа 2020 года. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. Вышедшие на улицы люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Действующий президент страны заявил, что в стране пытались провести цветную революцию по западным методичкам.

Оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко, назначая Александра Вольфовича на должность госсекретаря Совбеза страны, заявил, что республику и дальше будут «шатать и раскачивать». По мнению президента, времена наступили «непростые».