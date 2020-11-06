Шпион всё-таки погубил карьеру полпреда

По сообщению ряда региональных информационных ресурсов, полпред президента в УРФО Николай Цуканов не вернётся из отпуска на свою должность. Согласно имеющимся неофициальным сведениям, его преемником станет бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который сейчас является министром строительства и ЖКХ. К слову, традиционно считается, что Якушев относится к ближнему кругу столичного мэра, при котором в Тюмени он был ещё вице-губернатором.

В принципе такая замена вписывалась бы в рамки банальной ротации кадров, если бы не одно весьма пикантное обстоятельство. В столице Урала, как мы хорошо помним, был задержан и обвинён по ст. 275 УК РФ «Госизмена» бывший помощник полпреда президента в УФО, госсоветник третьего класса Александр Воробьёв. В своё время ещё Борис Ельцин заявил, что в его времена секретаря обкома в Свердловске было огромное управление КГБ, но ни одного шпиона оно так и не поймало. И вот спустя много лет, что называется, свершилось. Классический шпионский скандал.

Тогда как всегда по капле общественность всё-таки узнавала, что Воробьёв пару лет находился в разработке контрразведки ФСБ. Предполагалось, что арестованный помощник стал агентом польской разведки ещё в 2000 году, когда он, имевший диплом юриста не самого престижного Московского психолого-юридического института, получил грант на обучение в варшавской National school of public administration. Тогда на месте и могла случиться вербовка.

Для его шефа Николая Цуканова проблема осложнялась ещё и тем обстоятельством, что вся карьера Воробьёва складывалась при нём и по его прямой протекции. Начиная с того момента, когда будущий шпион возглавил правовое управление Гусевского района Калининградской области, которое возглавлял Цуканов. Год за годом польский агент работал и в администрации области, когда Цуканов был губернатором, и возглавлял его канцелярию при назначении того помощником президента. Логично, что с новым полпредом Воробьёв перебрался и в Екатеринбург.

Николай Цуканов uralfo.gov.ru

Понятно, что и допуск к секретной информации он мог получать только с санкции своего долговременного шефа. Причём, как утверждают источники, работа агента Воробьёва, видимо, ценилась его кураторами в Польше, поскольку помимо обнаруженного у него польского паспорта за ним, по некоторым сведениям, числится солидная недвижимость в соседней с Калининградской областью страной.

Тогда же раздалось немало голосов о том, что как ответственный чиновник и патриот Цуканов должен сам подать в отставку. Совершить чисто мужской поступок, взяв на себя ответственность за катастрофическую потерю бдительности. Тем более, что традиционные заверения, что помощник не имел допуска к настоящим секретам, не выдерживали критики. От таких долговременных приближённых соратников тайн не бывает. Тем более, он может быть в курсе таких нюансов, что и ФСБ неведомы.

Но в отставку тогда Николай Цуканов не ушёл. Хотя, возможно, и подавал. Мы знаем, что президент не любит принимать скоропалительных решений, так сказать, под давлением общественного мнения и предпочитает выждать, пока страсти улягутся. Хотя не исключено, что Цуканов не будет отправлен в политическое небытие.

Впрочем, как мы уже знаем, перемещением Якушева точечная настройка кабинета Михаила Мишустина не ограничится. Пост министра экологии покидает Дмитрий Кобылкин, у которого, как считается, были принципиальные конфликты с сильными мира сего, поскольку именно его министерство следит за распределением месторождений природных ископаемых. А в нашей стране это взрывоопасный пост. Уходит и глава Минтранса Евгений Дитрих. Как утверждают, всех троих отставников роднят конфликты с самим премьером и его приближёнными заместителями. Словом, премьер завершает формирование именно своего правительства. Что лишний раз делает бессмысленными все спекуляции о его скором уходе.