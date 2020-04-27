Шнуров и Титов запустили флешмоб «Хотим работать!»

https://static.news.ru/photo/b56a3fe0-88be-11ea-becb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Борис Титов и Сергей Шнуров, которые являются членами Партии Роста, запускают флешмоб «Хотим работать!».

Разве экономика вернётся сама в прежнее состояние по щелчку пальцев? Нет. И каждый из нас с тревогой вглядывается в будущее. Да, коронавирус — беда. Но обнищание и голод — беда не меньшая, — отмечают они.

Кроме того, Партия Роста решила 1 мая организовать онлайн-митинг из-за кризиса, который связан с пандемией коронавируса.

Политическая сила считает, что российская экономика «страдает» из-за режима самоизоляции. Кроме того, огромное количество россиян оказались без средств к существованию, что недопустимо.

Мы требуем от государства честных правил игры. Это вопрос нашего выживания. Мы не собираемся медленно вымирать и наблюдать, как акулы, хорошо чувствующие себя при любом кризисе, занимают наши рыночные места, — говорится на сайте партии.

Онлайн-митинг пройдёт 1 мая в 11:00 по московскому времени на YouTube-канале «Люди Роста».

С 28 марта в России действует объявленный президентом Владимиром Путиным режим нерабочих дней: глава государства призвал граждан к самоизоляции из-за COVID-19. Образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение или объявили досрочные каникулы.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, комментируя информацию о своей болезни, заявил, что его неправильно поняли. Он в шутку сказал, что заразился коронавирусом.