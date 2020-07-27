«Рубль ушёл — расстаёмся»: Дегтярёв сделал предупреждение чиновникам

https://static.news.ru/photo/d356a49a-cff3-11ea-8656-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл своё первое аппаратное совещание, в ходе которого пригрозил уволить чиновников за неудовлетворительную работу. Он предупредил местных министров о персональной ответственности за каждый потраченный рубль.

Вводим персональную ответственность. Объект не сдан, хоть один рубль ушёл в федеральный бюджет — расстаёмся. Так будем работать теперь, — цитирует врио главы края РИА Новости.

Дегтярёв отметил, что сейчас есть ряд приоритетных проектов, над которыми правительству региона предстоит поработать. По его словам, «все краевые инвестиционные программы нужно свести воедино», чтобы понять, куда будут направляться деньги.

Люди должны понимать, где и что мы строим, — пояснил он.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе более двух недель. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион.

27 июля Михаил Дегтярёв впервые после назначения вышел к участникам акций, которые проходят в поддержку Сергея Фургала. На его странице в Instagram велась прямая трансляция встречи. На вопрос горожан, готов ли он возглавить митинг в поддержку Фургала, раз так переживает за него, Дегтярёв ответил, что не готов. Причиной он назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.