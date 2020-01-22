https://static.news.ru/photo/d478a772-3d1a-11ea-945f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ поднялась на 134-ю строчку в индексе стран мира по уровню демократии, сравнявшись с Конго.

Рейтинг опубликовал журнал The Economist . Категории, по которым рассчитывается индекс, — выборы, плюрализм, деятельность руководства страны, гражданские свободы, политическая культура и политическая ангажированность населения.

Оценка по этим категориям позволяет классифицировать страну по одному из четырёх типов демократии: полноценная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и авторитаризм. Рейтинг возглавляет Норвегия. В первую десятку также входят Исландия, Швеция, Новая Зеландия, Финляндия, Ирландия, Дания, Канада, Австралия и Швейцария.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении Луиса Парры, объявившего себя главой Национального собрания Венесуэлы, и ряда других парламентариев южноамериканской республики. Вашингтон обвинил их в том, что они «по указанию Николаса Мадуро подрывали демократический процесс» и предприняли «неудавшуюся попытку захватить власть в Национальной ассамблее».