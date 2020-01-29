https://static.news.ru/photo/34e7239e-42b2-11ea-b9ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Elsaesser / Council of Europe/flickr.com

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что Россия выплатила все годовые взносы, однако не оплатила пени за задержку. По её словам, этот платёж не подлежит оспариванию.

Российские выплаты позволили приостановить программу сокращения бюджета организации, передаёт ТАСС.

Все годовые взносы были выплачены, однако пени за задержку платежа не были выплачены. Регламентом предполагаются пени, оспариванию они не подлежат, — подчеркнула она.

Источник журналистов в российском парламенте рассказал, что позиция Москвы заключается в закрытии всех финансовых обязательства за 2017-2019 годы.

Как ранее писал NEWS.ru, Пейчинович-Бурич заявила, что предложенная президентом РФ Владимиром Путиным поправка в российскую Конституцию, вводящая приоритет российского права над международным, потребует внимания Венецианской комиссии — консультативного органа по вопросам конституционного права, действующего при Совете Европы с 1990 года.