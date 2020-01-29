https://static.news.ru/photo/e8b1a5cc-426f-11ea-8af0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Россия выполнила ряд рекомендаций, озвученных после возвращения её депутатов в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в проекте резолюции организации о подтверждении полномочий российской делегации.

За последние полгода после возвращения РФ в ассамблею она также выполнила некоторые рекомендации, включенные в резолюцию 2292 (2019) (о возвращении российской делегации в ПАСЕ — прим.), — цитирует ТАСС документ.

Ассамблея также отметила, что прогресс в выполнении минских соглашений с российской стороны есть.

Российскую делегацию частично ограничили в правах в ПАСЕ в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ. Москва в ответ приостановила выплаты членских взносов и отказалась от участия в заседаниях. Летом 2019 года Россию восстановили в правах в полном объёме.

28 января Толстой выиграл второй тур выборов вице-спикера с 132 голосами «за». Против избрания россиянина проголосовали 117 делегатов ассамблеи.

Как писал NEWS.ru, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что избрание российского депутата Петра Толстого вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) позволит развить её как «межпарламентскую площадку для конструктивного диалога».