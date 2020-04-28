РФ не одобряет, что Ливийская национальная армия берёт на себя власть

https://static.news.ru/photo/d8ccb324-8953-11ea-9953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/Global Look Press

Россия не одобряет заявление главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара о том, что ЛНА берёт на себя власть в стране.

Об этом по итогам неформального заседания Совета глав МИД БРИКС заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Мы не одобряли недавнее заявление господина [премьер-министра правительства национального согласия Фаиза] Сарраджа, который отказывался разговаривать с фельдмаршалом Хафтаром, и мы не одобряем заявление о том, что теперь фельдмаршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу, — сказал Рябков.

Как ранее писал NEWS.ru, Халифа Хафтар вышел из политического соглашения, результатом которого стало формирование правительства национального согласия (ПНС).