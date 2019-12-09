https://static.news.ru/photo/383b6216-1a4f-11ea-9bd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не собирается пересматривать минские договорённости и продолжает занимать жёсткую позицию перед встречей в «нормандском формате» в Париже.

Источник газеты «Коммерсант» заявил, что по мнению Москвы, досрочные выборы в Донбассе нельзя совмещать с выборами на Украине.

Он также отметил, что Россия надеется на аналогичную позицию по данному вопросу со стороны Германии и Франции.

В свою очередь другой собеседник газеты заявил, что Россию устроит развитие отношений с Украиной по грузинской модели — без разрешения конфликта, но с сохранением двусторонних связей.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия должна продемонстрировать готовность к серьёзным договорённостям по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом накануне «нормандского» саммита заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.