Россия не собирается пересматривать минские договорённости и продолжает занимать жёсткую позицию перед встречей в «нормандском формате» в Париже.
Источник газеты «Коммерсант» заявил, что по мнению Москвы, досрочные выборы в Донбассе нельзя совмещать с выборами на Украине.
Он также отметил, что Россия надеется на аналогичную позицию по данному вопросу со стороны Германии и Франции.
В свою очередь другой собеседник газеты заявил, что Россию устроит развитие отношений с Украиной по грузинской модели — без разрешения конфликта, но с сохранением двусторонних связей.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия должна продемонстрировать готовность к серьёзным договорённостям по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом накануне «нормандского» саммита заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
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