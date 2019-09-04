https://static.news.ru/photo/0ffc7790-cfc2-11e9-8f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин считает, что любые форматы полезны, даже если диалог идёт на повышенных тонах.

Российский президент также ответил на вопрос, примет ли он приглашение G7, передаёт « Интерфакс ».

Если захотят восстановить «восьмёрку» и приехать к нам — рады будем принять, — сказал Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет просить вернуться обратно в формат, писал News.ru. При этом возвращение Кремля в G8 ранее поддержал президент США Дональд Трамп, из-за чего поссорился с лидерами G7 во время саммита в Биаррице.