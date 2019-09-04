Президент России Владимир Путин считает, что любые форматы полезны, даже если диалог идёт на повышенных тонах.
Российский президент также ответил на вопрос, примет ли он приглашение G7, передаёт «
Если захотят восстановить «восьмёрку» и приехать к нам — рады будем принять, — сказал Путин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет просить вернуться обратно в формат, писал News.ru. При этом возвращение Кремля в G8 ранее поддержал президент США Дональд Трамп, из-за чего поссорился с лидерами G7 во время саммита в Биаррице.