Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин считает, что любые форматы полезны, даже если диалог идёт на повышенных тонах.

Российский президент также ответил на вопрос, примет ли он приглашение G7, передаёт «Интерфакс».

Если захотят восстановить «восьмёрку» и приехать к нам — рады будем принять, — сказал Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не будет просить вернуться обратно в формат, писал News.ru. При этом возвращение Кремля в G8 ранее поддержал президент США Дональд Трамп, из-за чего поссорился с лидерами G7 во время саммита в Биаррице.

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